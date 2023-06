Oud-D66'er In 't Veld volgend jaar niet verkiesbaar voor Volt door partijregels

Europarlementariër Sophie in 't Veld, die vanmorgen bekendmaakte van D66 over te stappen naar Volt, kan bij de Europese verkiezingen volgend jaar niet meedoen voor haar nieuwe partij. De interne regels van Volt staan dat niet toe.

Volt zoekt momenteel kandidaten voor de Europese lijst. Hoewel In 't Veld in principe nog twee dagen zou hebben om zich te melden, is een van de voorwaarden dat sollicitanten minstens drie maanden lid zijn van de partij.

In de vacaturetekst voor Europees lijsttrekker staat letterlijk dat kandidaten lid moesten zijn voor 23.59 uur op 18 februari dit jaar. Voor de overige kandidaten gelden soortgelijke regels. Volt bevestigt dat In 't Veld pas gisteren lid is geworden.

In haar afscheidsbrief rept In 't Veld niet over haar plannen. Ze schrijft alleen dat de toekomst ongewis is, maar dat die altijd in Europa zal liggen. Haar woordvoerder lichtte eerder vandaag toe dat ze de ambitie heeft om politiek actief te blijven, maar hoe is nog onbekend.

Twee weken geleden gesproken

Een woordvoerder van Volt Nederland zegt dat er twee weken geleden voor het eerst contact is geweest tussen de partij en de Europarlementariër. In 't Veld sprak met de fractievoorzitter in de Tweede Kamer Laurens Dassen en de enige Europarlementariër van de partij, de Duitse medeoprichter Damian Boeselager.

De partijwoordvoerder zegt dat In 't Veld van harte welkom is als lid van de partij, maar dat er verder geen toezeggingen zijn gedaan over haar rol. In 't Veld heeft nog niet in het openbaar gereageerd op wat de interne regels van Volt voor haar toekomst betekenen.

De 59-jarige In 't Veld was sinds 2004 vier keer lijsttrekker van D66. Ze is daarmee de langstzittende Europarlementariër uit Nederland. Na haar vertrek uit D66 gaat ze nu eerst verder als onafhankelijk lid in het Europees Parlement.