23 aanhoudingen rond voetbalwedstrijd Spanje-Italië in Enschede

De politie heeft gisteren 23 mensen aangehouden wegens ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Spanje en Italië in Enschede. Na afloop van de halve finale in de Nations League werd het onrustig in het stadion.

Een groep personen was gewelddadig tegen stewards en politieagenten in en om het stadion. Een aantal stewards raakte daardoor gewond. De 23 personen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging en lopen op het spoor, meldt RTV Oost.

Nederland speelt tegen Italië

Enschede is een van de speelsteden van de Nations League. Door een late treffer won Spanje met 2-1 van Italië.

Oranje strijdt aanstaande zondag tegen Italië om de derde plek. Ook die wedstrijd is in Enschede.