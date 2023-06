Volleybalsters stunten tegen Polen en pakken eerste winst in Nations League

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League gestunt met winst op favoriet Polen. Het jonge team behaalde daarmee de eerste overwinning na vijf verloren wedstrijden. In Hongkong werd de huidige nummer één van de competitie in drie straight sets verslagen: 25-22, 25-21, 28-26.

De ploeg van Koslowski had de zaken op orde tegen de koploper van de Nations League. Met een goede verdediging, verzorgde passes, en gevarieerde aanvallen kon een al zwak Polen verder tot wankelen worden gebracht.

Oranje pakt met de 3-0 winst niet alleen drie belangrijke punten in de Nations League, maar klimt ook naar plek 13 op de wereldranglijst. Dit is van groot belang voor deelname aan de Olympische Spelen.