Dengue-uitbraak in Peru: minister weg vanwege recordaantal doden

Peru kampt met een hevige dengue-uitbraak. Het dodental als gevolg van het virus dat knokkelkoorts veroorzaakt is opgelopen tot 248.

Ziekenhuizen in het land liggen vol. Gezondheidsminister Rosa Gutiérrez is afgetreden vanwege het recordaantal doden en infecties. Ze diende donderdagavond haar ontslag in bij het congres.

President Dina Boluarte riep eerder de noodtoestand uit in 18 van de 24 regio's in het land. Afgelopen week steeg het aantal doden met 24 procent. Het aantal besmettingen steeg met 12 procent naar 146.000.