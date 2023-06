Doorbraak in behandeling van patiënten met nierfalen

Europees onderzoek bewijst dat een nieuwe dialysebehandeling bij nierfalen de kans op overlijden met 23 procent verkleint ten opzichte van de standaardbehandeling. De verwachting is dat dit onderzoek, geleid door wetenschappers van UMC Utrecht, grote veranderingen in de dialysewereld teweeg zal brengen.

Op dit moment overlijdt jaarlijks 10 procent van de nierpatiënten die afhankelijk zijn van een zogenoemde hemodialysebehandeling. Dat komt doordat de machine die de functie van de menselijke nier overneemt, niet zo effectief is als een gezonde nier in het verwijderen van afvalstoffen. Een gezonde nier functioneert immers 24 uur per dag, een dialysemachine drie keer per week, vier uur per sessie.

Een nieuwe methode, hemodiafiltratie, kan binnen hetzelfde tijdsbestek meer afvalstoffen verwijderen. De vraag was of dat een verschil maakte in de levensverwachting. Met bijna een kwart minder kans op overlijden is het antwoord 'ja', zo blijkt nu uit het Europese onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine.