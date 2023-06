Forse politieactie in Sas van Gent voor nepwapens, waarom zo'n grootse inzet?

"We kregen een melding van een Belgische politieagent", zegt een woordvoerder. "Die zou op dat schip iemand hebben zien staan met een lang wapen. Dan heb je het vaak over een geweer of een automatisch vuurwapen. Wij zijn zelf gaan kijken op een afstandje en constateerden hetzelfde. Toen is er vrij snel opgeschaald. Het was echt een circus."

De politie is gisteravond grootschalig uitgerukt bij een doorzoeking van een schip in de Zeeuwse plaats Sas van Gent . Zo werden de Dienst Speciale Interventies (DSI) en helikopters ingezet. Toch werden bij de politieactie 'slechts' vijf airsoft- en luchtdrukwapens gevonden. Ook werden vier aanhoudingen verricht. Waarom zette de politie zo groots in?

Airsoft- en luchtdrukwapens lijken vaak op echte pistolen, maar vuren plastic of metalen balletjes af. Als je lid bent van de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV) en je aan bepaalde regels voldoet, zijn deze wapens toegestaan. Maar je mag de wapens niet in publieke ruimtes gebruiken. "De mannen op het schip liepen in het openbaar domein en konden worden gezien door omstanders. Dan mag je de wapens dus niet gebruiken", legt de politiewoordvoerder uit.

Met behulp van drie politiehelikopters, leden van de DSI, meerdere politieagenten, een onderhandelaar, een Belgische agent, leden van de Koninklijke Marechaussee en de gemeente die wegen heeft afgesloten, werden uiteindelijk vier Duitse verdachten van 26, 54, 55 en 60 jaar oud aangehouden. De mannen zijn een paar uur na hun arrestatie weer vrijgelaten. Hun airsoft- en luchtdrukwapens zijn in beslag genomen. Ze kwamen er met een bekeuring van af.

De actie lijkt daarmee onnodig groot te zijn geweest. Volgens de woordvoerder kon de politie niet anders dan op deze grote schaal uitrukken: "Je tuigt een hele hoop op voor wat uiteindelijk niet veel blijkt te zijn. Maar we gaan altijd uit van een scenario waarbij het wel zo is. Wij benaderen mensen altijd alsof ze een echt vuurwapen kunnen hebben. En we kijken altijd naar de omstandigheden."

Alle risico's afdekken

In dit geval waren de omstandigheden complex: "Er was sprake van een lang wapen, het was op een schip, het was niet duidelijk hoeveel mensen er aan boord waren. Je wilt dus alle risico's afdekken." Volgens de woordvoerder was de forse actie dus de enige juiste manier om de verdachten op het schip te benaderen.

Het is niet de eerste keer dat de politie uitrukt voor nepwapens. In maart vorig jaar werd bijvoorbeeld een school in Haren ontruimd vanwege een indringer met een nepwapen. In 2021 kwam de politie grootschalig in actie op een kermis in Den Haag vanwege een melding van wapens. Het bleek om nepwapens te gaan die de jongens vermoedelijk hadden gewonnen bij een schiettent.

De politiewoordvoerder waarschuwt om niet met een nepwapen rond te lopen omdat je jezelf daarmee in gevaar brengt: "Je hebt kans dat je benaderd wordt door agenten met getrokken vuurwapens en je loopt het risico dat die agenten de vuurwapens gaan gebruiken." Daarom is zijn advies: "Je mag ze hebben, maar we raden het af om zo'n ding aan te schaffen."