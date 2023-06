Saudi-Arabië en Iran zoeken toenadering, goed nieuws voor Jemen?

Afgelopen april vond een diplomatieke doorbraak in het Midden-Oosten plaats. Onder leiding van China besloten aartsrivalen Saudi-Arabië en Iran de banden te herstellen. Een belangrijk gespreksonderwerp voor de twee naties? Een einde aan de strijd in Jemen. Saudi-Arabië en Iran steunen beide een ander kamp in het door oorlog verscheurde land en kunnen er hun invloed uitoefenen.

Met vredesbesprekingen in de door de Houthi-rebellen gecontroleerde hoofdstad Sanaa, de grootste gevangenenruil sinds 2020 en het heropenen van ambassades is er sinds de lente internationaal optimisme. Dat Iran en Saudi-Arabië nu toenadering zoeken, zal bepalend zijn voor de toekomst van Jemen. Maar het betekent nog niet direct dat het daar nu vrede is.

Dat is goed voelbaar in de strategisch gelegen stad Taiz in het midden van Jemen. Dwars door de stad loopt een frontlinie; aan de ene kant maken de door Iran gesteunde Houthi's de dienst uit, aan de andere kant de door Saudi-Arabië gesteunde internationaal erkende regering. Wat vroeger nog geen vier minuten lopen was, is nu dik acht uur rijden. Om van de ene naar de andere kant te komen, moet je eerst de omsingelde stad uit en dan via een omweg naar de andere kant.

Taiz, ooit het cultureel centrum van Jemen, staat centraal in het vinden van een oplossing voor de slepende oorlog. Het is een mini-kosmos van de situatie in Jemen, kenmerkend voor de dynamieken in het land.

'Gewone burgers zijn de dupe'

De oorlog heeft de afgelopen jaren families verscheurd, mensen tot honger gedreven en een enorme fysieke en economische puinhoop gecreëerd. "Wij zijn de pionnen in een groot schaakspel", zegt Waleed die bij de frontlinie in Taiz naar huis loopt.

Zijn familie woont pal aan de andere kant en ze hebben elkaar al jaren niet gezien. Neven en beste vrienden vechten nu al jaren tegen elkaar. "Grootmachten spelen hun politieke spel en wij zijn het slachtoffer. Politici, zakenmensen, wapenhandelaren, de grote dieven; zij zijn de winnaars en gewone burgers zijn de dupe."