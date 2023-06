Spotify ontbindt miljoenencontract met Harry en Meghan

Prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan geen podcasts meer maken voor Spotify. In goed overleg is besloten het miljoenencontract te ontbinden, laat het echtpaar gezamenlijk met het streamingbedrijf weten.

Het prinselijk paar maakte eind 2020 bekend producties voor Spotify te gaan maken. Ze hadden eerder dat jaar aangekondigd meer afstand te nemen van het Britse koninklijk huis en een villa in Californië gekocht.

Experts schatten dat het contract met de twee 25 miljoen dollar waard was. Ze zouden exclusief voor Spotify meerdere podcastseries maken "over hoopvolle verhalen met inspirerende gasten".

Uiteindelijk produceerden ze alleen Archetypes, waarin Meghan Markle praat over het beeld van vrouwen in de samenleving met gasten als Serena Williams, Paris Hilton en Mariah Carey. Hoewel die serie goede luistercijfers had en enkele prijzen won, had Spotify volgens een bron van vakblad Variety "meer programma's verwacht".

Heroriëntatie

Spotify zette een aantal jaar geleden sterk in op podcasts en ging contracten aan met gevestigde namen. Dat leidde tot controverse toen de omstreden Joe Rogan ook een platform werd geboden. Meerdere artiesten verwijderden daarop hun muziek, zoals Neil Young.

Afgelopen week kondigde het bedrijf aan zich te heroriënteren op dit bedrijfsonderdeel. Die reorganisatie betekent het ontslag van 200 medewerkers. Bronnen zeggen tegen Variety dat het afscheid van Meghan en Harry hier niet direct verband mee houdt.

Vorig jaar nam Spotify al afscheid van een ander beroemd podcastpaar: Barack en Michelle Obama. Zij zeiden hun podcasts breder te willen aanbieden dan alleen via deze streamingdienst.

Openhartig

Meghan zei in december nog dat ze genoot van het maken van podcasts, toen ze een podcastprijs kwam ophalen bij de People's Choice Award. "Ik ben er dol op er mijn tanden in te zetten, 's avonds laat rechtop in bed, werken aan teksten."

Naast het podcastproject hadden de twee ook nog lucratieve contracten voor ander materiaal. Zo leverde een samenwerking met Netflix al een openhartige documentaireserie op en schreef Harry voor uitgeverij Penguin zijn autobiografie.