Europarlementariër In 't Veld van D66 naar Volt: 'Europa te veel wisselgeld'

Europarlementariër Sophie in 't Veld stapt van D66 over naar Volt. In een afscheidsbrief aan haar partijgenoten schrijft ze dat Europa voor D66 te veel op de achtergrond is geraakt. Het was volgens haar een lange worsteling "tussen mijn loyaliteit aan de partij en trouw aan onze waarden".

"In de praktijk is de nationale politiek in Den Haag steeds meer het middelpunt geworden van ons denken en handelen", redeneert In 't Veld in haar toelichting. "Europese kwesties dienen als wisselgeld in de nationale politiek."

Volgens haar belijdt D66 nog wel altijd de Europese waarden met de mond, maar blijft het "Europagevoel steken in abstract idealisme, ietwat sleets en werktuigelijk". Ze somt op dat er nauwelijks meer aandacht is voor het thema op partijcongressen, de D66-voetafdruk in Brussel klein is geworden en karikaturen van andere partijen over 'Brussel' worden overgenomen.

Dat terwijl er volgens In 't Veld juist een transformatie in Europa nodig is om in te springen op de veranderende wereldorde. "Dat vraagt om durf, om visie, om out-of-the-boxdenken. En om passie en dadendrang. Europa is geen technocratisch rekensommetje, het is het resultaat van mensen die groot durfden te denken, die verbeelding en lef wisten te verbinden."

Grensoverschrijdend gedrag

Verder schrijft In 't Veld dat de manier waarop de partij is omgegaan met grensoverschrijdend gedrag voor haar zwaar weegt. Ze vindt dat meldingen niet goed zijn opgepakt, slachtoffers in de kou bleven staan en hervormingen tekort zijn geschoten.

Vorig jaar dienden medewerkers klachten in tegen de andere D66-Europarlementariër, Samira Rafaela, wegens "intimidatie, machtsmisbruik, pestgedrag en bedreiging". Zij had eerder een conflict met In 't Veld over het wel of niet vervangen van hun ondersteunende staf.

Daarnaast boden D66-leider Kaag en de partijtop vorig jaar excuses aan om de manier waarop er was omgegaan met klachten over partijprominent Frans van Drimmelen. Ook stapte Tweede Kamerlid Sidney Smeets op na beschuldigingen van seksueel getint grensoverschrijdend gedrag.

'Keuze vanuit Europese overtuiging'

De 59-jarige In 't Veld werd in 2004 verkozen in het Europees Parlement. Ze was vanaf die verkiezingen ook steeds lijsttrekker in Europa voor de partij, maar had nog niet bekendgemaakt dat bij de Europese verkiezingen volgend jaar ook weer te willen zijn. Kamerlid Salimah Belhaj had zich daarvoor al wel verkiesbaar gesteld.

Partijleider Sigrid Kaag zegt dat het vertrek van In 't Veld het einde markeert van een lange periode. "Wij betreuren het dat Sophie de partij nu, na al die jaren inzet, verlaat."

In 't Veld zegt "vanuit mijn Europese overtuiging" nu voor Volt te kiezen. "De sociaalliberale, progressieve, radicaal pro-Europese visie van Volt sluit naadloos aan bij de visie waar ik me namens de kiezers al bijna twintig jaar elke dag voor inzet en blijf inzetten." Haar besluit betekent ook een overstap naar een ander Europees samenwerkingsverband: van de liberalen bij D66 naar de groenen waar Volt bij aangesloten is.

Of ze volgend jaar met die partij ook aan de verkiezingen meedoet, meldt ze nog niet. "Wat de toekomst in petto heeft, is ongewis. Of mijn keuze de juiste is, zal de tijd moeten uitwijzen. Het is een sprong in het onbekende. Maar waarheen mijn pad ook voert, ik kan met zekerheid zeggen dat het altijd in Europa zal zijn."