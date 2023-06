Melding van aanranding door McGregor tijdens NBA Finals, onderzoek loopt

De NBA en basketbalclub Miami Heat onderzoeken een melding dat voormalig UFC-kampioen Conor McGregor een vrouw zou hebben aangerand in een WC, na afloop van het vierde duel van de NBA Finals tussen Miami en de Denver Nuggets.

De advocaat van de vrouw, Ariel Mitchell, zegt dat haar cliënt de kleren naar de politie in Miami heeft gebracht die ze die avond droeg, en dat er een aangifte is gedaan. De politie wilde donderdagavond niet reageren of ze de zaak onderzoeken.

McGregors advocaat ontkent dat de vechter iets fout heeft gedaan. De 34-jarige Ier was tussen 2015 en 2018 kampioen in het vedergewicht en het lichtgewicht van de UFC, de grootste vechtsportbond ter wereld.

Hij is een van de bekendste vechters van de MMA-bond, ook vanwege zijn herhaaldelijke wangedrag buiten de ring. McGregor kwam twee jaar geleden voor het laatst in actie.

Redelijke schikkingsvoorstellen

In een brief verzonden aan de NBA, Miami Heat en de advocaten van McGregor, zet Mitchell de beschuldigingen uiteen. Ze hoopt eerst te kunnen praten over 'redelijke schikkingsvoorstellen', voordat ze haar proces door wil zetten.

"We zijn ons bewust van de beschuldigingen en doen een volledig onderzoek", zegt Miami Heat in een verklaring. "Wachtend op de uitkomst van het onderzoek, zullen we verder niet reageren."

De NBA kwam met een vergelijkbare verklaring, waarin het zegt samen te werken met Heat om meer informatie te vergaren.