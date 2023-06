Vissen happen naar zuurstof, kuikens hebben dorst: dieren in gevaar door droogte

Door de aanhoudende droogte hebben dieren in ons land het moeilijk. Zo is het te droog voor jonge grutto's en kieviten, waarschuwen natuurorganisaties. Ook vissen in Brabantse beken dreigen in gevaar te komen.

De Twentse stichting Vogelwerkgroep Geesteren probeert jonge weidevogels te redden, maar is bang dat het voor veel kuikens te laat is. Doordat de weilanden zo droog zijn, zit het voedsel dieper in de bodem, waardoor er minder eten beschikbaar is.

Om de kuikens te redden, is er volgens voorzitter Hennie Schröder meer nodig dan een emmertje water. Weilanden bevloeien is volgens Schröder het enige redmiddel, zegt hij tegen RTV Oost. Met goedkeuring van de waterschappen haalt de Vogelwerkgroep Geesteren daarom water uit de beken, maar dat is slechts een noodoplossing.

De organisatie vindt dat het niet zo ver had hoeven komen. De vogelwerkgroep werkt al drie jaar aan een weilandirrigatieproject. Maar het project komt volgens de werkgroep niet van de grond door bureaucratie.

Ook vissen hebben last van droogte

In Brabantse beken zakt de waterstand snel, waardoor ook het zuurstofgehalte in het water daalt. Het Waterschap Aa en de Maas heeft vispassages afgesloten om te voorkomen dat het water nog verder zakt en roept iedereen op om vissen in de gaten te houden.

Een vis in nood kun je op twee manieren herkennen. "Als een vis naar adem hapt, krijgt hij te weinig zuurstof binnen en wil hij dat boven water aanvullen", zegt Jos Kruit, droogtecoördinator van het waterschap tegen Omroep Brabant. "Als je een vis op de bodem ziet spartelen, is het waterpeil te laag en kunnen ze niet meer verder zwemmen."

Dieren helpen

De dieren in je eigen tuin of balkon kun je volgens de Dierenbescherming Limburg helpen door bakjes met water neer te zetten. Vogels en egels kunnen hieruit drinken.

Ook kun je een bakje met kattenbrokjes neerzetten. "Vanwege de droogte zitten er minder wormen in de tuin", legt Saskia Thijssen van de Dierenbescherming uit aan 1Limburg. "Dat betekent dus ook minder eten voor de egel."

Daarnaast adviseert Thijssen om je tuin niet op te ruimen. "De blaadjes die er liggen, zijn superhandig voor dieren en insecten om te gebruiken voor de schaduw."