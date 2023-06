Parlement Japan stemt in met omstreden lhbti-wet

Het Japanse parlement heeft ingestemd met een veelbesproken wetsvoorstel om begrip voor lhbti'ers te vergroten. Maar vanuit deze gemeenschap is er veel kritiek op de wet, vanwege de bepaling dat "ongepaste discriminatie niet getolereerd wordt". Daarmee is er ruimte voor 'gepast discrimineren', stellen critici.

Lhbti'ers worden in Japan nog regelmatig geweigerd voor banen of huizen, wat wordt verergerd door het - tot nu toe - ontbreken van wetgeving. Het land staat onder druk van de overige G7-landen om te zorgen voor meer diversiteit, inclusief vertegenwoordiging van de lesbische, homoseksuele, biseksuele en trans gemeenschap.

Japan beloofde om de nieuwe lhbti-wet in te voeren voor de G7-top van halverwege mei, maar vanwege onenigheid is de wet nu pas aangenomen. In het oorspronkelijke wetsvoorstel stond namelijk dat discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit "niet getolereerd" mag worden.

Maar een van de commissieleden achter de wet was bang dat het welzijn van vrouwen en kinderen in gevaar zou komen, bijvoorbeeld als trans personen ook welkom zijn in openbare toiletten en badkamers. Hij slaagde erin de oorspronkelijke wetstekst te veranderen in de passage dat er geen "ongepaste discriminatie" mag zijn.

'Geen oplossing'

Voordat de wet werd aangenomen, verzamelden demonstranten zich bij het parlementsgebouw in Tokio. "Ik ben zo boos", zegt organisator Tomoya Asanuma. "Wij zijn als gemeenschap niet betrokken bij deze wet."

Zelf is hij een trans man, die is geboren als vrouw. "Ik ben drie keer geweigerd bij een sollicitatiegesprek, dus ik weet precies hoe het is om gediscrimineerd te worden. Deze wet gaat dat echt niet oplossen."

Bij het protest is ook Taiga Ishikawa, de eerste openlijke homoseksuele man in het Japanse parlement. Vooral de bepaling dat Japanse burgers "in een staat van gemoedsrust" moeten kunnen leven, is volgens hem kwalijk. "Er staat niet dat lhbti'ers beschermd moeten worden tegen discriminatie."

Meer nieuwe wetten

Omdat het Japanse parlement bezig is aan de laatste weken van de huidige termijn, probeert het nog zo veel mogelijk wetsvoorstellen te behandelen. Naast de lhbti-wet nam het parlement vandaag ook een nieuwe wet aan die de definitie van verkrachting wijzigt.

De definitie werd verruimd van "gedwongen geslachtsgemeenschap" naar "seksuele gemeenschap zonder wederzijds goedvinden". Ook is de wettelijke meerderjarigheid verhoogd van 13 naar 16 jaar.