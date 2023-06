Vannacht opnieuw onrustig in Rotterdam: schietpartij en explosie

In Rotterdam is het vannacht opnieuw onrustig geweest. In Rotterdam-Feijenoord werd geschoten, in Rotterdam-West ging in de portiek van een flat een explosief af en brak brand uit.

Volgens Rijnmond ligt de straat waar de schietpartij plaatsvond vol kogelhulzen en zijn geparkeerde auto's geraakt. Een aantal auto's zou daarna hard zijn weggereden. De politie wist een auto klem te rijden. De twee inzittenden zijn aangehouden.

Op de plek waar het explosief afging, had de brandweer het vuur snel geblust. Zeven bewoners zijn uit hun huis gehaald, enkelen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Er liggen volgens de regionale omroep veel glasscherven op straat, onder meer van een gesneuvelde ruit.

Onrustig

Het is al langere tijd onrustig in Rotterdam. De stad kampt al maanden met nachtelijke explosies en achtergelaten explosieven bij woningen en winkels. De ontploffingen houden waarschijnlijk verband met ruzies tussen rivaliserende drugsbendes.

Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen, zoals extra toezicht, en de politie heeft de opsporingscapaciteit uitgebreid.