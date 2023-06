Geopereerde paus na negen dagen weer uit ziekenhuis

Paus Franciscus is weer uit het ziekenhuis. Hij werd vanochtend ontslagen uit het hospitaal in Rome waar hij een buikoperatie heeft ondergaan. Belangstellenden en verslaggevers zagen hoe de paus in een rolstoel het ziekenhuis verliet en naar een wachtende auto werd gebracht. Toen de auto wegreed zwaaide de paus door het open raampje.

De paus werd negen dagen geleden opgenomen vanwege buikklachten. Vorige week werd hij daaraan geopereerd en die ingreep is zonder complicaties verlopen. Gisteren liet het Vaticaan al weten dat de paus vandaag naar huis kon.

De paus had vanuit het ziekenhuis zijn werk al hervat. Zo uitte hij gisteren zijn afschuw over de gezonken boot met migranten voor de kust van Griekenland, waarbij waarschijnlijk vele honderden mensen zijn omgekomen.

De paus verbleef in het Gemelli-ziekenhuis in Rome, waar hij eerder dit jaar ook was opgenomen vanwege ademhalingsproblemen door bronchitis. In 2021 onderging hij een operatie waarbij een deel van zijn dikke darm werd verwijderd.