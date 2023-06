Rotslawine mist geëvacueerd Zwitsers dorp nipt: 'Veel geluk gehad'

Het dorp werd vorige maand overhaast ontruimd omdat er beweging zat in de rotswand boven het dorp. Omdat mogelijk 500.000 kubieke meter steen naar beneden kon komen, moesten alle 84 inwoners elders worden ondergebracht.

Sinds dinsdag gold een verhoogd risico omdat de steenmassa sneller bewoog, zo'n drie tot vijf meter per dag. Of het gevaar met deze lawine is geweken, wordt later vandaag onderzocht.

Omdat door het instorten van de bergwand enkele wegen afgesloten blijven, is de route van de Tour de Suisse ook aangepast: het startpunt van de zesde etappe is van La Punt verlegd naar Chur. Ook de schilderachtige treinverbinding over het beroemde Landwasserviaduct is stilgelegd, uit angst voor rotsblokken op het spoor.