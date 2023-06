Verhit duel tussen VS en Mexico gestaakt na vier keer rood en homofobe spreekkoren

Het duel in Las Vegas ontspoorde in de tweede helft, na een keiharde overtreding van Cesar Montes op de Amerikaanse debutant Folarin Balogun. De Mexicaanse verdediger kreeg direct rood en er ontstond een opstootje waar zo'n beetje alle spelers zich mee bemoeiden.

BJ Callaghan, die als interim-bondscoach van de VS voor her eerst op de bank zat, verweet zijn spelers niets. "Dit was een wedstrijd met veel rivaliteit. Dat zie je overal ter wereld, ik schaam me dan ook nergens voor."

"Onze spelers geven veel om elkaar en nemen het op het veld voor elkaar op. Dat komt vanuit iets goeds, al moeten we hier ook van leren", aldus Callaghan.

Gestaakt

Door de vele opstootjes en blessurebehandeling bedroeg de blessuretijd liefst twaalf minuten, maar bij het ingaan van de extra tijd legde scheidsrechter Iván Barton het duel stil wegens homofobe spreekkoren vanuit de vakken met Mexicaanse supporters.

Het spel werd even later hervat, maar in de achtste minuut van de blessuretijd beëindigde Barton de wedstrijd nadat er opnieuw homofoob gezang te horen was. De 3-0 tussenstand werd als eindstand bepaald.

De VS speelt in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) de finale tegen Canada. Voor Mexico wacht een strijd om het brons in de Nations League tegen Panama.