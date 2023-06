Steeds meer hockeyinternationals stappen arbeidsmarkt op: 'Houdt me fris in m'n hoofd'

Precies één week zat er tussen de beslissing van het landskampioenschap in het hockey en de eerste training van het Nederlands team. Toch grijpen hockeyinternationals in die bomvolle kalender steeds vaker hun vrije uren aan om ook al na te denken over een carrière na het hockey. "De reden daarvoor is tweeledig", vertelt Jonas de Geus, Kampong-speler en 119-voudig international. "Als hockeyer kun je financieel niet lang teren op je carrière, zoals bijvoorbeeld in het voetbal. Als je pas gaat rondkijken als je gestopt bent, heb je al een achterstand. Dan sta je eigenlijk op je 32ste gelijk aan mensen die net van de universiteit komen." De Geus: "En ik vind het ook gewoon lekker om naast het hockey nog iets anders te doen te hebben. Dat heeft ook weer een positief effect op het hockey. Het houdt me fris in m'n hoofd." Afwisseling Ook Freeke Moes, 24-jarige speelster van Amsterdam en Oranje, ziet voordelen aan de drukke combinatie van sporten, studeren - ze volgt een studie psychologie - en oriënteren op de arbeidsmarkt. "Ook al is het soms pittig, ik vind het een fijn idee dat ik me ondertussen aan het doorontwikkelen ben." "En ik heb er ook al wel behoefte aan om naast hockey met andere dingen bezig te zijn. Ik vind de afwisseling fijn." Niet alleen De Geus en Moes, maar steeds meer topspelers zien voordelen in een maatschappelijke carrière naast het hockey. "Daar is de laatste jaren best wel een verandering in gekomen als je bijvoorbeeld kijkt bij ons in het Nederlands team", zegt Moes.

Freeke Moes - Pro Shots

"De clubs en bonden zijn er veel mee bezig en je hoort ook van de wat oudere spelers waar ze tegenaan lopen aan het eind van hun carrière." Een "mooie ontwikkeling" noemt Moes het. De Geus pakt na WK door De 25-jarige De Geus, die vorige zomer een master Finance afrondde aan de universiteit, besloot na het WK direct door te pakken. "Ik denk dat veel sporters ertegenaan lopen dat je geen stage kan lopen tijdens je studie, omdat de combinatie van topsport en stage erg druk is. Daardoor ontwikkel je niet echt een goed beeld van wat je wil." De tophockeyer klopte daarom aan bij Athletes.Work, een organisatie die topsporters helpt om zich voor te bereiden op hun carrière buiten topsport.

De Geus tijdens het WK in India eerder dit jaar - ANP

"Wij begeleiden ze bij hun oriëntatie op de arbeidsmarkt, want vanwege de vele uren topsport hebben sporters vaak beperkte referentiekaders. Ze zijn weliswaar vaak wel geschoold, maar weten niet altijd goed hoe ze daarna invulling aan hun maatschappelijke ambities kunnen geven", legt Sebas Hamilton van Athletes.Work uit. "Daarom helpen we ze bij het maken van een concreet plan, waarvan het vinden van werk uiteindelijk de uitkomst is. We hebben een heel netwerk aan organisaties die 'topsportvriendelijk' zijn. Of een topsporter nu fulltime of maar 16 uur beschikbaar is, het gaat erom dat ze ervaring opdoen en zich verder ontwikkelen ondanks hun topsportverplichtingen." Moes is al langs een aantal bedrijven geweest om een kijkje te nemen en een beeld te krijgen van het werk. "Ik heb met mijn begeleider niet alleen naar het werkveld van mijn studie (psychologie, red.) gekeken, maar ben veel breder gaan kijken. Ik vind bijvoorbeeld journalistiek ook leuk."

Als ik me alleen op hockey focus, wordt het heel eentonig. Daar word ik niet gelukkiger en ook geen betere speler van. Jonas de Geus over waarom hij alvast verder kijkt dan het tophockey