Gasprijs bijna verdubbeld sinds 1 juni, energiecontracten weer duurder

Met een inkoopprijs van 23 euro per megawattuur (MWh) op 1 juni leek de gascrisis voorbij, maar nu blijkt hoe grillig de gasprijzen zijn. De prijs van gas sloot gisteren op ruim 40 euro per MWh en naderde eerder op de dag zelfs even de 50 euro per MWh. Oorzaken: de stijgende vraag naar gas in China en minder aanbod uit Noorwegen. Wat er de komende tijd gaat gebeuren is onzeker, prijzen kunnen ook weer dalen, maar de 23 euro per MWh was gezien de krapte op de wereldmarkt aan de lage kant. Recordprijzen van meer dan 300 euro zoals vorig jaar worden niet verwacht, maar rust op de gasmarkt is er voorlopig niet. Ook de tarieven voor meerjarige energiecontracten waarvoor consumenten nu kunnen kiezen stijgen alweer. Een voorbeeld: een driejarig contract dat op 5 juni afgesloten kon worden voor 299 euro per maand kost vandaag 309 euro. Contracten voor een jaar en variabele contracten zullen naar verwachting meestijgen als de gasprijs hoog blijft.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Sinds begin deze maand bieden energiebedrijven weer meerjarige contracten aan, waaraan je dan ook echt vastzit. Vorig jaar waren dit soort contracten er niet, omdat je daar toen nog voor 100 euro vanaf kon. Energiebedrijven waren bang dat ze met duur ingekochte energie zouden blijven zitten. De overgrote meerderheid van de Nederlandse huishoudens werd daarom afgelopen jaar gedwongen een variabel contract af te sluiten. Normaal gesproken worden de tarieven voor zo'n variabel contract ieder half jaar vastgesteld, maar door de recordprijzen op de gasmarkt gingen ze vaker omhoog. Veel mensen willen daarom van hun variabele contract af en zijn op zoek naar een nieuw energiecontract, blijkt uit gegevens van prijsvergelijker Gaslicht.com. In de afgelopen weken was het aantal overstappers ruim twee keer zo hoog als het gemiddelde over diezelfde periode in de jaren voor de gascrisis.

Directeur Ben Woldring van prijsvergelijker Gaslicht.com ziet dat energiebedrijven hun aanbiedingen sneller aanpassen dan voor de gascrisis van 2022: "Sommige tarieven worden slechts een paar dagen aangeboden en dan alweer vervangen door contracten met hogere prijzen. Dat gaan we steeds meer zien en het is ook te begrijpen vanwege de situatie op de groothandelsmarkt."

Na het verdwijnen van Gronings gas vanwege de aardbevingen, verdween het Russisch gas vanwege de oorlog in Oekraïne. Alleen Noors gas komt nog in grote hoeveelheden via pijpleidingen naar Nederland. Uitgelopen werkzaamheden aan een gasinstallatie in Noorwegen vermindert op dit moment ook de aanvoer van dat gas. Verder is Nederland in grote mate afhankelijk geworden van vloeibaar gas (lng) uit onder meer de Verenigde Staten en Qatar. Die lng wordt met tankers naar Rotterdam en de Eemshaven gebracht en weer omgezet in 'gewoon' gas dat het Nederlandse leidingnet in gaat.

LNG-schepen in de Eemshaven - ANP

Omdat de economie in China vanwege corona op een laag pitje stond, kreeg Europa afgelopen jaar genoeg lng voor een milde winter. Chinese lng-contracten werden namelijk doorverkocht aan Europa. Nu de economie in China weer aantrekt, groeit ook de vraag naar lng en ontstaat er krapte op de wereldmarkt, waardoor de prijs stijgt. Shell, wereldmarktleider in lng, verwacht dat het nog een paar jaar duurt voordat met de bouw van nieuwe lng-installaties in onder meer de VS en Canada vraag en aanbod weer in evenwicht zijn.

Lng-project geleid door Shell in Canada - AP