Extra camera's op stations om liftvandalisme tegen te gaan

ProRail plaatst tientallen extra camera's op treinstations met een groot risico op vandalisme. Zo hoopt de spoor- en stationsbeheerder vernieling van vooral liften en roltrappen tegen te gaan, meldt het AD.

Het gaat in eerste instantie om vijftien stations. ProRail wil niet zeggen welke stations het betreft, om potentiële vandalen niet wijzer te maken. Volgens het AD is Woerden er een van.

De camera's worden specifiek gericht op liften en roltrappen. Die krijgen volgens ProRail vaak te maken met vernieling: zo werd in 2021 481 keer schade aangebracht aan liften op stations.

Reparatie duurt lang

Extra probleem is dat de reparatie van liften en roltrappen lang duurt. Dat komt door de complexiteit, de lange levertijden van onderdelen en personeelsgebrek.

De lange reparatieduur is met name vervelend voor reizigers met een beperking en ouderen, zegt ProRail in het AD. Het is de bedoeling dat mensen straks in de reisplanner kunnen zien wanneer liften en roltrappen niet werken.