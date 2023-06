Rechtse partijen sluiten coalitie in Finland

In Finland hebben vier politieke partijen een akkoord bereikt over het vormen van een regering. De twee rechtse partijen die begin april de verkiezingen wonnen, sluiten een coalitie met twee kleinere partijen, die tevens conservatief zijn. Dat betekent dat de huidige premier, de sociaal-democrate Sanna Marin, zoals verwacht de oppositie in gaat.

De nieuwe premier wordt Petteri Orpo van de liberaal-conservatieve Nationale Coalitiepartij (NCP), die bij de verkiezingen 48 van de 200 zetels haalde. Hij trok bij de onderhandelingen op met de rechts-populistische partij De Finnen (46 zetels) en ze kozen voor twee kleinere partijen om aan een meerderheid te komen.

Klimaat en immigratie

De coalitiebesprekingen duurden elf weken, wat voor Finse begrippen ongebruikelijk lang is. Volgens Orpo lag dat aan verschillen in opvattingen over onder meer klimaat en immigratie.

Daarover is nu een compromis gesloten, benadrukt de kandidaat-premier. "We hebben meningsverschillen gehad over bepaalde punten en ik weet zeker dat we die nog steeds hebben, maar wat ons verenigt is dat we Finland op orde willen brengen", zegt hij in een verklaring.

NAVO-lidmaatschap

De inhoud van de regeringsplannen wordt vandaag bekendgemaakt. In zijn verkiezingscampagne zei Orpo dat hij 6 miljard euro wilde bezuinigen, onder meer door te snijden in werkloosheidsuitkeringen en ontwikkelingssamenwerking.

De nieuwe regering verandert waarschijnlijk weinig aan het defensiebeleid. Onlangs trad Finland toe tot de NAVO vanwege de Russische invasie in Oekraïne en dat besluit werd gesteund door vrijwel alle partijen.