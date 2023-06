Negen overlevenden bootramp opgepakt voor mensensmokkel

De Griekse autoriteiten hebben negen mensen aangehouden in verband met de bootramp bij het schiereiland Peloponnesos. Het gaat om Egyptenaren, die zelf ook op de boot zaten. Ze worden onder meer beschuldigd van mensensmokkel.

De boot met migranten kapseisde en zonk in de nacht van dinsdag op woensdag. Er zijn 78 lichamen geborgen, maar afgaande op berichten over het aantal opvarenden zijn er waarschijnlijk honderden doden gevallen. Het wrak is nog niet gevonden.

De Griekse kustwacht heeft 104 mensen gered, onder wie de negen mensen die inmiddels zijn opgepakt. Gebleken is dat de boot in Egypte was vertrokken. Een paar dagen later gingen in het oosten van Libië veel migranten aan boord en zette de overvolle boot vervolgens koers richting Italië.

Kapitein

Onduidelijk is of onder de arrestanten ook de kapitein is. Volgens het persbureau AFP is dat het geval, maar de Griekse omroep ERT meldt op basis van een bron dat de kapitein bij de ramp is verdronken.

Behalve van mensensmokkel worden de arrestanten verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Ze zullen worden voorgeleid in de havenstad Kalamata.