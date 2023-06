Spanje treft Kroatië in eindstrijd Nations League na late zege op Italië

Daardoor speelt het Nederlands elftal de troostfinale tegen de Italianen, die in Enschede onderuit gingen.

Spanje speelt zondag in Rotterdam de finale van de Nations League tegen Oranje-bedwinger Kroatië. Door een late treffer van goudhaantje Joselu kreeg Italië met 2-1 klop.

Nations League live bij de NOS

De finale van de Nations League tussen Spanje en Kroatië is zondag live bij de NOS te volgen. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1.

De troostfinale tussen Nederland en Italië is zondag om 15.00 uur in Enschede en live te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1. Op NPO Radio 1 kun je luisteren naar een liveverslag.