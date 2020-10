Ontembare Halep neemt op Roland Garros revanche op Amerikaanse tiener

Halep vertelde na afloop blij te zijn met de keuze om de US Open over te slaan. "Dat was een goede beslissing, want ik kon daardoor veel trainen op gravel. En dat loonde vandaag", aldus de winnares van 2018. Ze won in aanloop naar Roland Garros de toernooien van Praag en Rome.

'Blij met keuze US Open over te slaan'

Halep speelt in de achtste finales tegen de talentvolle Poolse Iga Swiatek, de mondiale nummer 54 die vorig jaar ook de vierde ronde in Parijs haalde.

De pas 19-jarige Swiatek steekt in grootse vorm, want ze stond in Parijs pas iets meer dan drie uur op de baan en in haar drie partijen was ze bij elkaar goed voor 77 winners.

Svitolina wint foutenfestival

De als derde geplaatste Jelina Svitolina schaarde zich in Parijs onder de laatste zestien door in een foutenfestival (79 stuks in totaal) iets minder slordig te zijn dan Jekaterina Aleksandrova: 6-4, 7-5.