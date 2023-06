Klokkenluider niet blij met reactie kabinet op rapport dansmisstanden: 'Niet genoeg'

Ruim drie weken na een zeer kritisch rapport over misstanden in de danswereld, kwam Den Haag vandaag met een reactie. Het kabinet spreekt in een brief bewondering uit voor alle dansers die naar buiten zijn getreden. Ook omarmt het een reeks aanbevelingen, zoals het afleggen van verantwoording door gesubsidieerde instellingen of organisaties over sociale veiligheid.

Voormalig latin-danseres Kim Koumans stapte in juli 2021 publiekelijk naar voren. Dit was de reden voor het grotere onderzoek naar de misstanden in de danswereld. In maart 2022 deed ze aangifte tegen een dansleraar uit Brabant, waar meerdere aangiftes op volgden. Koumans reageert uiterst kritisch op de reactie van het kabinet. "Ik lees nergens iets over compensatie van de slachtoffers."

Ze houdt tal van vragen over na lezing van de kabinetsbrief. "Gaan we therapie regelen? Komen er excuses? Gaan we ervoor zorgen dat de opleidingen en dansbonden nu nog eens gaan reageren?"

"Als ik naar de aanbevelingen kijk, heb ik het gevoel dat er wordt vastgehouden aan het beleid dat er was. Dat organisaties verantwoording moeten afleggen, dat juich ik toe. Maar waarom geldt dat alleen voor gesubsidieerde instellingen? Ik wil dat het ook voor bijvoorbeeld musicals en dansbonden geldt. Ik ben bang dat de aanbevelingen door dit soort beperkingen aan slagkracht missen", zegt Koumans.

Een andere aanbeveling is het vergroten van de vindbaarheid van meldpunten en de kennis over dit soort misstanden binnen de meldpunten verbeteren. "Maar die meldpunten waren er al en die waren niet genoeg. Dat hoor ik ook van dansers. Dat ze zich niet veilig voelen, dat ze niet teruggebeld worden."

"Het is nog steeds niet duidelijk dat dit soort meldpunten niet werkend zijn voor de danssector. Door de enorme angst- en zwijgcultuur in de danswereld durven dansers zich hier niet te melden. Toen ik hier zelf een melding deed in 2021 was ik de enige, dat zegt al genoeg."

'Reactie vanuit de dansvloer'

Volgens Koumans moet er een andere structuur komen om dansers zich veilig te laten voelen. "Dansers hebben een onafhankelijke vertrouwenspersoon nodig." Ze is zelf ook vertrouwenspersoon geworden en heeft een eigen meldpunt opgericht.

"Ik heb dat meldpunt op persoonlijke titel en voor eigen rekening gecreëerd, ik heb nooit om geld gevraagd. Ik heb dat meldpunt zelf gebouwd door een zedenadvocaat en een traumacentrum te betrekken. In de kabinetsbrief is daar geen enkele erkenning voor, laat staan dat ik er voor ben gecompenseerd. Het lijkt erop dat de bestaande structuur van meldpunten wordt gehandhaafd. Maar als die goed hadden gewerkt, had ik dit niet hoeven doen."

Koumans wil dat er compensatie komt voor alle slachtoffers die zijn misbruikt en misstanden hebben meegemaakt: "Het jongste misbruikslachtoffertje was 9. Ik heb slachtoffers die nu tegen de zestig zijn en hier al hun hele leven mee rondlopen. Er is een hele grote groep van jongens en meisjes tussen de 11 en 18 jaar oud die zijn misbruikt. Er komt geen officiële reactie vanuit de dansvloer, laat staan dat er zoiets als een financiële tegemoetkoming komt."

Koumans vertelde vorige maand dat ze op haar twaalfde de eerste misstanden meemaakte: