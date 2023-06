Bol in snelste seizoenstijd op 400 meter horden over de finish in Oslo

Bij de Diamond League-wedstrijden in het Noorse Oslo heeft Femke Bol de 400 meter horden gewonnen. Ze noteerde een tijd van 52,30, iets meer dan een tiende sneller dan begin juni in het Italiaanse Florence. De Europees kampioene snelde daar naar 52,43 en dat was toen veruit de snelste tijd van het seizoen.

De 23-jarige Bol, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen en vorig jaar zilver greep op de WK, leek ook vandaag geen enkele moeite te hebben met haar nieuwe pasritme. "Ik loop nu niet meer tegen mezelf. Ik hoef nu geen dribbel meer te maken voor die eerste horden. Het ging weer beter dan in Florence", zei ze stralend na afloop.

Pasritme

Het aantal passen tussen de eerste zeven horden paste ze aan van 15 naar 14 passen, omdat dit haar minder energie kost. Alleen de laatste drie horden nam ze in 15 passen.

Het ritme zat als gegoten en al snel liep ze uit op de Jamaicaanse hordespecialist Rushell Clayton, die anderhalve seconde later als tweede finishte.

"Horden geven me altijd een goed gevoel. Het is wat ik het allerliefst doe."