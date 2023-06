Mäder gereanimeerd na ernstige val in Ronde van Zwitserland

Wielrenner Gino Mäder is na zijn val in de Ronde van Zwitserland gereanimeerd. Dat meldt de organisatie van de koers in een persverklaring. Zijn team Bahrain Victorius laat weten dat Mäder verder medisch onderzocht wordt.

De 26-jarige Zwitser ging zes kilometer voor de finish onderuit bij zijn afdaling van de Albulapass, de laatste Alpenreus. Hij viel zo'n twintig meter van een steile heuvel met gras en stenen en lag roerloos in het water toen de toegesnelde tourarts hem vond.

Mäder is onmiddellijk gereanimeerd en vervolgens met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

Even ervoor was Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), vorig seizoen winnaar van de Brabantse Pijl en een rit in de Ronde van Denemarken, op hetzelfde punt in de afgrond beland. Hij is met een hersenschudding en tal van kneuzingen naar het ziekenhuis gebracht.