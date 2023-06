Onderzoek: Nederlandse staat en Oranjes op grootschalige wijze betrokken bij slavernij

De Nederlandse staat was "doelbewust, langdurig en structureel" betrokken bij slavernij in de voormalige koloniën. De gevolgen en doorwerkingen daarvan zijn in Nederland en wereldwijd nog altijd merkbaar, concluderen onderzoekers in het boek Staat en Slavernij. "De doorwerking daarvan heeft langer plaatsgevonden dan tot nu toe is aangenomen", zegt historicus Esther Captain.

Het onderzoek, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, keek ook voor het eerst naar wat de familie Van Oranje-Nassau heeft verdiend aan slavernij. Historici zeggen al langer dat de Oranjes betrokken waren bij de koloniale overheersing van het toenmalige Nederlands-Indië, Suriname en de Caraïbische eilanden, maar het was nog niet bekend hoe groot de financiële belangen waren.

De onderzoekers hebben een eerste schatting gemaakt op basis van de nu bekende bronnen. Ze stellen dat de Oranjes van 1675 tot 1770 omgerekend naar de tijd van nu zeker 545 miljoen euro hebben verdiend aan de Nederlandse kolonies, waar slavernij wijdverbreid was.

Volgens Captain is het belangrijk dat we dit nu weten. "Daarmee kom je onder ogen dat het misschien tijd is om moed te verzamelen en om te kijken of we dat zelfbeeld van Nederland als tolerante, democratische handelsnatie kunnen herzien. Dat doet recht aan de inwoners van Nederland en daarmee doe je ook recht aan de geschiedenis", aldus Captain in Nieuws en Co op NPO Radio 1.