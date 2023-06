Bij Bachmoet zien drone-piloten weer een zware strijd tegemoet

Oekraïne is het tegenoffensief begonnen en heeft de afgelopen weken ook rond de zwaarbevochten stad Bachmoet kleine stukjes terugveroverd. Militairen aan het front zijn optimistisch, maar verwachten dat het zwaar gaat worden de komende maanden.

"Wij zijn de ogen van de artillerie", zegt Oleh van de Oekraïense drone-eenheid Adam. In een veld op zo'n 10 kilometer van Bachmoet zijn collega's verschillende drones aan het testen. Een piloot die een VR-bril draagt probeert een reguliere, commerciële drone uit. "Daar plaatsen we een bom op", zegt een collega.

Wanneer de drone-eenheid Adam in de buurt van Bachmoet een oproep krijgt, gaan ze erop af met een klein team. Bijvoorbeeld als een Russische tank is gespot. Op minder dan een kilometer gaat de drone de lucht in. Wanneer ze de coördinaten van de tank hebben vastgesteld, geven ze die door aan Oekraïense artillerie, die de positie onder vuur kan nemen.

Dat is niet zonder risico, want vanaf de andere kant wordt er op de militairen gejaagd. Hun radiosignaal wordt gepeild door Rusland, of ze worden door drones van de andere kant gespot. Een paar weken geleden kwamen nog twee piloten van Adam om het leven.

Maar, zeggen ze hier, het werk is voor het Oekraïense tegenoffensief cruciaal, want ze vinden zwakke punten langs de Russische linies. En wat ze door hun drones hier ook zien: de strijd is niet zomaar gestreden.