Na ruim 350 jaar sluit papierfabriek De Hoop in Eerbeek: 'Inflatie en energiekosten'

Papierfabriek De Hoop in Eerbeek gaat na ruim 350 jaar sluiten. Dat is het plan van het Finse papier- en kartonbedrijf Stora Enso, dat sinds het begin van dit jaar eigenaar is van De Hoop.

Dat betekent dat de 185 medewerkers hun baan kwijtraken. Volgens Stora Enso moet de papierfabriek in Eerbeek dicht om kosten te besparen en vanwege overcapaciteit op de Europese markt voor golfkarton. De voorgenomen sluiting maakt deel uit van een grotere reorganisatie bij Stora Enso. Ook vestigingen in Finland, Polen en Estland moeten dicht. In totaal verdwijnen er 1150 banen.

"Deze maatregelen zijn natuurlijk erg moeilijk", schrijft het Finse bedrijf in een verklaring. "Ze zouden niet worden voorgesteld als ze niet absoluut noodzakelijk zijn voor ons concurrentievermogen op de lange termijn."

FNV en CNV noemen de sluiting "schandalig". De verklaring van Stora Enso dat het ligt aan slechte cijfers in het afgelopen jaar en hoge inkoopkosten gaat er bij de vakbonden niet in.

'In shock'

"Dit terwijl de fabriek altijd goed geld heeft verdiend voor haar eigenaren en alleen de laatste maanden een terugslag kent door de hoge inflatie en energiekosten, net als andere papierfabrieken", schrijven FNV en CNV.

"De werknemers zijn in shock, dit zag niemand aankomen", zegt Ashna Kamta, FNV-bestuurder Procesindustrie. "Wij vinden dit echt schandalig. Dit is een van de oudste papierfabrieken van Nederland, voorganger Molen De Hoop is uit 1657. Van generatie op generatie werken hier mensen uit de regio."

Fabrieksdirecteur Robert Minnesma heeft het tegen Omroep Gelderland over een zwarte dag. "Voor de medewerkers, hun gezinnen en voor heel Eerbeek", zegt Minnesma.

"We gaan nu het adviestraject in. Daarin blijven we gewoon papier maken", zegt hij, "We praten met de ondernemingsraad en met de bonden om tot een goed sociaal plan te komen. We kijken ook of we medewerkers van baan naar baan kunnen begeleiden. Wellicht binnen Stora Enso."

Verkooptraject starten

Volgens Kamta laten de vakbonden "het niet zomaar gebeuren dat dit prachtige bedrijf ineens verdwijnt". "Stora Enso moet een verkooptraject starten. Wij zijn ervan overtuigd dat er marktpartijen zijn die de fabriek willen overnemen, De Hoop maakt producten waar nog steeds vraag naar is. Als de fabriek geen toekomst heeft binnen Stora Enso verdient zij een eerlijke kans buiten Stora Enso."

De Hoop produceert ieder jaar 380.000 ton papier voor bijvoorbeeld golfkarton. De Gelderse fabriek kwam in januari definitief in handen van Stora Enso bij de overname van De Jong Packaging Group.