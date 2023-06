Koningshuis de reguliere trein in: koninklijk rijtuig na 160 jaar met pensioen

De koninklijke trein gaat met pensioen. Na bijna 160 jaar zullen het koningshuis en buitenlandse staatshoofden niet meer met het rijtuig reizen. Het vervoersmiddel is aan het einde van zijn levensduur, meldt de NS. In de toekomst reist de koninklijke familie met reguliere treinen.

"Er komt geen nieuwe", zegt een woordvoerder van de NS. "In overleg met de koning is dat besloten." Toch zal je in het vervolg niet zo snel met de koning in een coupé zitten. "Vanwege veiligheidsvoorwaarden kan dat niet."

Verouderd

Het rijtuig heeft geen mankementen, maar is wel verouderd, zegt de NS. "Er komen nieuwe veiligheidseisen aan voor de trein. Dat zou betekenen dat er behoorlijk in geïnvesteerd moet worden. Omdat hij aan het einde van de levensduur is, is het niet meer zinvol om dat te doen."