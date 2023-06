Jakobsen klopt Van der Poel in Ronde van België, Philipsen komt in slotfase ten val

Fabio Jakobsen heeft in Knokke-Heist de tweede etappe in de Ronde van België op zijn naam gezet en pakte daarmee tevens de leiderstrui. Het was dringen vlak voor de finishlijn, maar Jakobsen klopte in de sprint zijn landgenoot Mathieu van der Poel die tweede werd. De Belg Jasper De Buyst eindigde als derde.

De rit ging over 175 kilometer van Merelbeke naar Knokke-Heist. Woensdag waren er wat typische Vlaamse steile klimmetjes onderweg, maar ditmaal was de etappe volledig vlak. Een massasprint lag daarom voor de hand.