Britse actrice en politica Glenda Jackson overleden

De Britse actrice en politica Glenda Jackson is op 87-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Jackson overleed in het bijzijn van haar familie in haar huis in Londen, zegt haar manager in een verklaring.

Als actrice won Jackson de drie belangrijke Amerikaanse acteerprijzen, oftewel The Triple Crown of Acting: twee keer een Oscar met de films Women in Love (1969) en A Touch of Class (1973). Daarnaast ontving ze drie keer een Emmy en één keer een Tony award.

In de jaren 70 kreeg Jackson voor het eerst bekendheid in Nederland door haar hoofdrol in de BBC-serie Elizabeth R, over het leven van koningin Elizabeth I.

Politieke carrière

Vanaf 1992 was de Britse ook politiek actief, toen ze tijdelijk haar acteercarrière stopzette. Zo zat Jackson namens de Labourpartij in het parlement en was ze onder meer de onderminister van Transport van 1997 tot 1999. Een poging om burgemeester van Londen te worden, mislukte.

Een woordvoerder van de Britse premier zegt dat Sunak het nieuws van Jacksons overlijden "erg verdrietig" vindt en dat zijn gedachten bij de nabestaanden zijn.

Na haar politieke carrière pakte Jackson de acteerklussen weer op. Zo was ze te zien op Broadway in de productie Three Tall Women en speelde ze in de televisiefilm Elizabeth is Missing.

Overeenkomst acteerwereld en politiek

Volgens Jackson is er een overeenkomst tussen acteren en politiek bedrijven. Tegen een Brits radioprogramma zei ze dat "de beste theaterstukken gaan over het vinden van de waarheid". Hiermee doelt Jackson op het ontdekken van wie je bent als mens en hoe mensen met elkaar omgaan. "Ik denk dat de politiek probeert om ook die waarheid te vinden."

Volgens de manager van Jackson had de actrice recent opnames van de film The Great Escaper afgerond, waarin ze de hoofdrol vertolkt samen met Michael Caine. De film zal in het najaar te zien zijn.