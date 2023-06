Grote brand in meerdere woningen boven supermarkt Apeldoorn onder controle

In Apeldoorn woedt een grote brand in meerdere appartementen. De brandweer is met groot materieel uitgerukt, maar heeft de brand nog niet onder controle.

De brand brak uit in een van de woningen boven de Aldi. De veiligheidsregio laat weten dat er momenteel vier appartementen in brand staan. De politie heeft de wijde omgeving afgezet en de supermarkt ontruimd, evenals acht woningen, meldt Omroep Gelderland. Ook zijn drie ambulances ter plaatse en vliegt er een politiehelikopter rond, meldt de regionale omroep.

Vanwege de warmte zijn er volgens de veiligheidsregio extra hulpverleners opgeroepen. De brandweerlieden kunnen elkaar zo makkelijker aflossen. "De brand breidt zich momenteel uit naar meerdere woningen", aldus de veiligheidsregio.

NL-Alert

De brandweer heeft vanwege de brand, en de rook die daarbij vrijkomt, een NL-alert verstuurd. Mochten mensen last hebben van de rook, wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten.

Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Wel laat de veiligheidsregio weten dat een groep kinderen, van een kinderdagverblijf dicht bij de brand, in veiligheid is gebracht. Ook zijn volgens een woordvoerder een hond en een kat gered uit een van de appartementen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Dit zijn beelden van de brand: