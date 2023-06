Ayuso wint koninginnenrit in Zwitserland, Skjelmose pakt gele trui terug van Gall

Juan Ayuso heeft op indrukwekkende wijze de koninginnenrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De 20-jarige Spanjaard reed in de vijfde etappe, over 211 kilometer, op de laatste van drie Alpenreuzen in een ruk naar de koplopers en kwam solo over de meet.

De UAE-renner zette zijn aanval op vier kilometer van de top van de Albulapass (17 km. à 6,8 procent) in. Een gat van een kleine minuut op Neilson Powless, Antonio Tiberi en Rui Costa, als enigen overgebleven van een kopgroep van 36, werd binnen een paar kilometer gedicht door de nummer drie van de Vuelta.