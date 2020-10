Advocaat sneert naar de overheid: 'Geen publiek, zit me heel erg hoog'

Feyenoord-trainer Dick Advocaat kan het maar moeilijk accepteren dat er in de eredivisie voorlopig zonder publiek wordt gespeeld om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

"Zo zonde. Ik had het niet verwacht. Het is ook heel makkelijk scoren: hup, die voetballerij eruit. Terwijl ze niet eens weten of het daar gebeurt", deelt hij een sneer uit naar de overheid.

Er is vooral ingegrepen uit angst voor besmettingen tijdens het vervoer naar eredivisiewedstrijden toe. "Ja, dat weten ze ook niet zeker. Maar we mogen wel met duizenden naar de Efteling. Het zit me heel erg hoog, ze moeten wel over dezelfde kam scheren."