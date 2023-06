FC Utrecht strikt met dribbelaar Azarkan al vijfde versterking

FC Utrecht heeft zich versterkt met Marouan Azarkan. De 21-jarige vleugelspits tekent in de Domstad een contract voor vier jaar, tot medio 2027. De Rotterdammer had nog een contract voor één jaar bij Feyenoord en was afgelopen seizoen op huurbasis een van de uitblinkers bij Excelsior. Over de transfersom deden de clubs geen mededelingen.

"Met Marouan halen we een jonge, behendige vleugelaanvaller binnen die beschikt over een grote dosis creativiteit en een goede dribbel", licht technisch directeur Jordy Zuidam toe. "Zijn spelinzicht gekoppeld aan zijn balvastheid en rendement maken hem daarnaast een aanwinst voor de club."

Geen doorbraak bij Feyenoord

Azarkan doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde voor de club uit Rotterdam-Zuid twee keer in de eredivisie. Halverwege het seizoen 2020/2021 werd Azarkan verhuurd aan NAC Breda en de afgelopen twee jaar speelde hij op huurbasis bij Excelsior. Hij scoorde in 27 eredivisieduels voor de Kralingers drie keer en gaf acht assists.

De aanvaller is de vijfde versterking van FC Utrecht in deze transferperiode. Eerder tekenden Souffian El Karouani (NEC), Mats Seuntjens (RKC Waalwijk), Ole Romeny (FC Emmen) en Adrian Blake (Watford) een contract in Utrecht.