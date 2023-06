Nederlander veroordeeld tot celstraf wegens illegale downloads Megaupload

De rechtbank in Nieuw-Zeeland heeft de Nederlandse IT'er Bram van der Kolk veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het faciliteren van illegale downloads (zoals films) bij het voormalig internetbedrijf Megaupload. Eerder zou hij worden uitgeleverd aan de VS, maar na een schikking mocht hij in Nieuw-Zeeland worden berecht.

Van der Kolk was hoofdprogrammeur bij Megaupload, het bedrijf van internetondernemer Kim Dotcom (echte naam Kim Schmitz). Megaupload was een van de populairste sites waar films, tv-shows en muziek geüpload en gedownload konden worden.

Veel gebruikers downloadden echter illegaal producties van de website, die daardoor in 2012 door de FBI uit de lucht werd gehaald. De rechtszaak tegen het internetbedrijf loopt al elf jaar, maar nu is er dus pas een uitspraak over de betrokkenheid van Van der Kolk.

Copyrightschending en deal

De zaak gaat over het schenden van auteursrechten van zowel grote als kleine film- en muziekbedrijven. Er is een schade van minstens 175 miljoen dollar, zeggen Amerikaanse autoriteiten. Vorig jaar bekenden Van der Kolk en zijn Duitse collega Mathias Ortmann al betrokken te zijn bij een criminele groep die illegale downloads, ook wel piraterij genoemd, toestond.

In ruil voor deze bekentenis mochten zij beiden berecht worden in Nieuw-Zeeland, in plaats van te worden uitgeleverd aan de VS. Daar zouden ze ook voor afpersing berecht kunnen worden. Ortmann kreeg twee jaar en zeven maanden cel opgelegd.

Bijzonder is dat de Nieuw-Zeelandse rechter op humanitaire gronden heeft bepaald dat Van der Kolk zijn celstraf mag uitstellen tot augustus, omdat zijn moeder ziek is. Ook Ortmann mag tot die tijd zijn straf uitstellen omdat hij in afwachting is van zijn tweede kind.

Rechtszaak Kim Dotcom loopt nog

Eerder zei oprichter Kim Dotcom op Twitter dat zijn bedrijf onrecht is aangedaan voor wat gebruikers van zijn site illegaal deden. Zijn rechtszaak, die ruim tien jaar geleden begon, loopt nog.

De internetondernemer tekende namelijk geen deal zoals Van der Kolk en Ortmann dat wel deden. Mogelijk wordt Dotcom wel uitgeleverd aan Amerika, waar hij zwaarder gestraft kan worden.

In een reactie op de veroordeling van twee van zijn voormalige collega's zegt Dotcom dat hij verwacht dat het onderdeel van de deal was dat Van der Kolk en Ortmann tegen hem zullen getuigen.