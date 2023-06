Groenewegen in topvorm naar Tour de France: ook winst in tweede etappe Slovenië

In de rit over 164 km van Zalec naar Ormoz ging een groepje renners, onder wie de Italiaan Andrea Garosio, de Sloveen Marko Pavliv en de Oostenrijker Moran Vermeulen ervandoor. Op 50 kilometer van de streep bleven op een klimmetje vooraan alleen Vermeulen en Pavlic nog over. Vermeulen was de taaiste, maar boog op 18 kilometer van de meet ook voor het jagende peloton.

"Mijn fout, want we hadden afgesproken dat ik naar links zou gaan", gaf Groenewegen na afloop toe. Hij noemde het moment "een goeie test richting de Tour de France, want we weten nu wat we moeten analyseren."

Woensdag ook al de snelste

De Nederlandse wielrenner was woensdag ook de snelste in de openingsrit. Ook toen sprintten Moschetti en Bauhaus naar de twee overige podiumplaatsen. Ide Schelling, zeer actief in de slotfase van de rit, eindigde als zevende.

Groenewegen boekte zijn zesde zege van het seizoen. Hij leidt ook in het algemeen klassement.

Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar won de etappekoers de afgelopen twee keer, maar doet deze keer niet mee in de koers door zijn vaderland.