Boze Medvedev verrassend ten onder tegen Mannarino in Rosmalen

De Russische tennisser Daniil Medvedev is bij het grastoernooi in Rosmalen blijven steken in de achtste finales. Na twee uur spelen was de Fransman Adrian Mannarino in drie sets te sterk, 6-4, 4-6, 2-6. De als eerste geplaatste Medvedev, die vorig jaar in de finale verloor van Tim van Rijthoven, stond voor het eerst dit seizoen op het gras, maar dat leek hem in de eerste set niet te deren.

Libéma Open bij de NOS Iedere dag streamt de NOS één partij van het tennistoernooi in Rosmalen (12 tot en met 18 juni). Die is live te zien op onze site en in de app.

Na een break in de vijfde game, die Mannarino direct repareerde, sloeg Medvedev in de zevende game weer toe. Dit keer behield hij zijn eigen opslag wel en even later haalde hij de set binnen met een lovegame. In de aantrekkelijke tweede set liet Mannarino, die het toernooi in 2019 nog wist te winnen, duidelijk zien dat hij een echte grasspecialist is. Medvedev, de nummer drie van de wereld, kreeg het steeds moeilijker en zag die set naar de Fransman gaan.

Daniil Medvedev in Rosmalen - ANP