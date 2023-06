Zeven aanhoudingen na mishandelingen in pand Sittard

De politie heeft zeven mensen aangehouden voor de mishandeling van vier mensen in een pand in Sittard, in de nacht van dinsdag op woensdag.

Een man uit Heerlen schakelde de politie in omdat hij naar eigen zeggen was mishandeld in het pand. Volgens De Limburger was de man ontsnapt. Hij zou naakt en met vastgebonden handen buiten zijn gevonden. De krant spreekt daarom van een gijzeling. De politie wil niet bevestigen of het inderdaad om een gijzeling gaat.

Ter plekke ontdekte de politie nog drie vermoedelijke slachtoffers. Het ging om drie Limburgse mannen. Twee van de vier slachtoffers moesten naar het ziekenhuis.

Verdachten vast

Drie anderen werden in het pand aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de mishandelingen. Het gaat om twee mannen uit Sittard en een jonge vrouw uit Polen. Later in diezelfde nacht zijn nog vier mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de mishandelingen.

Alle verdachten zitten in beperking, meldt 1Limburg. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaten.

Het pand wordt nog onderzocht door de forensische opsporing.