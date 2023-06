ECB verhoogt de rente nog maar eens in strijd tegen prijsstijgingen

De Europese Centrale Bank (ECB) blijft de rente verhogen om de hoge prijsstijgingen in de eurozone tegen te gaan. In Frankfurt besloot de ECB de rente met nog eens 0,25 procent te verhogen, naar 3,5 procent. Doel van de rentestijgingen is het lenen duurder te maken, zodat de economie afkoelt.

ECB-president Christine Lagarde stelt in een toelichting dat de inflatie in Europa weliswaar aan het dalen is, maar nog altijd "te lang te hoog" is. "Daarom verhogen we de rente nogmaals, met 25 basispunten." Ze stelde daarbij dat de inflatie "sneller zou dalen als de dalende energie- en voedselprijzen sneller worden doorberekend".

Het is de zevende renteverhoging op rij in minder dan een jaar tijd. In juli 2022 stond de rente van de ECB uit Frankfurt nog op nul procent. Daarvoor was de ECB-rente acht jaar negatief. Dat laatste was indertijd bedoeld om de toen lage inflatie na de kredietcrisis juist op de te krikken naar zo'n 2 procent. Nu is juist het doel om de prijsstijgingen omlaag te krijgen naar dit doel.

2 procent

Volgens een economisch principe zouden hoge rentes bedrijven en huishoudens ertoe bewegen om minder te lenen en grote aankopen te gaan doen, waardoor de prijzen moeten dalen. Maar hoewel de inflatie afneemt, is het doel van 2 procent nog ver uit zicht. In mei stegen de prijzen in Nederland met 6,1 procent, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Enkele weken terug zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in een interview met vier grote Europese kranten daarom dat de ECB de rente nog een paar keer zal moeten verhogen. Economen, zoals die van ABN Amro, verwachten dat de economie in Nederland en Europa dit jaar door de hogere ECB-rente in een "milde recessie" zal belanden. De ECB verwacht dat de inflatie eind dit jaar net boven de 5 procent zal uitkomen.