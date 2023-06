Vanavond op tv: Ramp met migrantenschip • Onderzoek naar slavernijverleden • Hooikoorts grijpt om zich heen

De VN pleiten na de schipbreuk, niet voor het eerst, voor veilige migratieroutes voor vluchtelingen. We spreken erover met verslaggever Saskia Dekkers , zij maakte voor Nieuwsuur meerdere verhalen over de migrantencrisis rond de Middellandse Zee.

Het Nederlandse slavernijverleden

Vandaag verschijnt het boek Staat en Slavernij, over het Nederlandse koloniale slavernijverleden en de doorwerkingen daarvan. Het boek en het daaraan gekoppelde onderzoek zijn gedaan in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een van de belangrijkste vragen is: hoe kan ruimte ontstaan voor herstel en heling? In de studio zijn onderzoekers Esther Captain en Rose Mary Allen te gast.