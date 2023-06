UEFA neemt voor Nations League De Grolsch Veste over: 'Ach, weekje aanpassen'

Er komt dezer dagen nog geen muis ongezien De Grolsch Veste binnen. De Twentse club ligt voor even volledig in de machtige, maar welwillende houdgreep van de UEFA. "Gelukkig mag ik nog wel naar binnen", zegt de algemeen directeur van FC Twente Paul van der Kraan grappend tegen RTV Oost. Hij maakte daarom al zijn afspraken deze week buiten de deur van het FC Twente Stadium, zoals het stadion deze week heet. "Er wordt heel erg streng gecontroleerd. Ach ja, even een weekje aanpassen. Daarna is het weer voorbij. Voor ons is het geen enkel punt", aldus de nuchtere directeur. Nations League-proof Geen punt of niet, het is een klus van jewelste. Alle sponsornamen en spandoeken moeten wijken. Ook de grote neonletters van de biersponsor prijken de komende dagen niet aan de voorgevel Het rood moet wijken voor UEFA-blauw, volledig Nations League-proof. De nuchtere Tukkers vinden het wel een klein beetje overdreven. "Ja, misschien wel. Maar er gaat hier wel wat gebeuren, hè", zegt een van de stewards. Met naar verwachting 300 miljoen kijkers, is de Nations League het grootste televisie-evenement ooit in de regio.

De Italiaanse selectie inspecteert het veld in Enschede - ANP

"Het is echt enorm, als je ziet wat hier allemaal gaande is. Ongelooflijk", stelt Van der Kraan. De voorbereidingen zijn zeer grondig. De UEFA kwam al meermaals langs met een flinke delegatie. Ieder detail werd tot in de puntjes gecheckt. Alles om de clash tussen Spanje en Italië goed in ontelbaar veel huiskamers te brengen. En er staat wel degelijk wat op het spel. De inzet is een ticket voor de finale van de Nations League, zondag in De Kuip. Met Kroatië als tegenstander. Enschede vormt op diezelfde dag het decor van de troostfinale. Upgrade Waar de banieren, levensgrote doeken en posters maandagochtend weer worden weggehaald, is de intrede van de Nations League ook daarna nog voelbaar. "Het stadion heeft een flinke upgrade gekregen. We voldoen nu aan alle eisen die er zijn om bijvoorbeeld een Conference League-finale te organiseren", zegt Van der Kraan. Kortom, FC Twente heeft profijt van het uitlenen van de sleutelbos. "Wij kweken hier veel goodwill mee", meent Van der Kraan, die laat weten dat ook de financiële afdeling van FC Twente zijn hart op kan halen. "De UEFA betaalt twee weken huur voor ons stadion. En de opbrengsten van de catering zijn ook voor ons. De club houdt hier zeker wat aan over." RTV Oost nam een kijkje bij de transformatie van het stadion:

