Minima mogen gemeentebudget uitgeven aan aurareiniging en cursus helderziendheid

Mensen met een laag inkomen die gebruikmaken van de zogenoemde "meedoenregeling" kunnen het budget in sommige Gelderse gemeenten gebruiken voor een "aurareiniging" of een cursus helderziendheid. Dat concludeert Omroep Gelderland na onderzoek.

De meeste gemeenten in Nederland bieden de meedoenregeling aan. Het gaat om een budget voor mensen die weinig geld hebben voor sportlessen, muzieklessen of een ander soort lidmaatschap (bijvoorbeeld een bibliotheekkaart). De meedoenbijdrage is zowel voor kinderen als volwassenen en kan oplopen tot 275 euro per jaar.

In vijftien Gelderse gemeenten kunnen inwoners via een online platform kiezen uit geselecteerde aanbieders, bij wie ze hun tegoed kunnen besteden. Omroep Gelderland ontdekte dat bij elf gemeenten tussen het aanbod ook activiteiten zitten die te maken hebben met spiritualiteit, zoals chakra-healings, aura-cleansings en communiceren met overledenen.

'Allemaal onzin'

Dr. Hans Vemer van de Vereniging tegen de Kwakzalverij is daar niet blij mee. "Bij tien aanbieders op deze online marktplaatsen is er sprake van kwakzalverij. Voor geen van de aangeboden behandelingen is wetenschappelijk bewijs dat het daadwerkelijk werkt. Het is allemaal onzin."

Volgens Omroep Gelderland levert de meedoenregeling deze aanbieders veel op. De door de gemeente beschikbaar gestelde budgetten vormen voor een aantal aanbieders het overgrote deel van hun omzet, soms tot wel 80 procent. Zo zegt een vrouw die handoplegging doet in Nijmegen dat twee van de drie klanten die bij haar komen, gebruikmaken van het budget van de gemeente.

Elke gemeente stelt andere eisen aan de regeling. Sommige gemeenten keren een vrij besteedbaar bedrag uit aan minima, zonder te controleren waar het aan wordt uitgegeven. Dat geldt voor gemeenten in het hele land. Andere gemeenten hanteren wel criteria. Zo zegt de gemeente Oud-Beijerland dat het moet gaan om "sociaal-culturele activiteiten, lidmaatschap van een vereniging/ouderenbond of lidmaatschap hobbyclubs of volkstuinvereniging."