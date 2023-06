Tienduizenden mensen in India en Pakistan geëvacueerd vanwege orkaan

In India en Pakistan zijn zo'n 150.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Biparjoy. De orkaan bereikt waarschijnlijk donderdagavond lokale tijd de Indiase westelijke deelstaat Gujarat.

Ook in het zuiden van Pakistan zal de orkaan komende dagen naar verwachting schade veroorzaken. Hier zijn volgens de autoriteiten zo'n 73.000 mensen geëvacueerd. In India melden de autoriteiten dat ongeveer 75.000 mensen naar opvangplekken zijn overgebracht.

De Pakistaanse rampenbestrijdingsdienst zegt dat windsnelheden van Biparjoy kunnen oplopen tot 120 kilometer per uur. Ook waarschuwt de dienst voor een stormvloed met een hoogte van 3 à 4 meter langs de kust tussen Karachi in Pakistan en Gujarat.

In het westen van India regent het inmiddels al hard en is de zee onrustig. Bazaars en stranden in de kustplaats Mandvi zijn vandaag verlaten, tientallen treinen zijn geannuleerd en verschillende tempels zijn gesloten.

'Niet gaan reizen'

De Pakistaanse minister van Klimaatverandering en Milieu zegt op Twitter dat de regering hard werkt om de risico's van Biparjoy te voorkomen en te beperken. Het land heeft tot nu toe nog geen beroep gedaan op de Verenigde Naties voor hulp. Hulp- en liefdadigheidsorganisaties bieden wel steun aan de mensen die hun huizen moesten verlaten.

De Indiase minister van Volksgezondheid riep mensen via Twitter op om te blijven waar ze waren en niet te gaan reizen. "Ons doel is om ervoor te zorgen dat er geen slachtoffers vallen", zei hij.

Als gevolg van de hevige regenval vielen deze week in India al zeven doden. Twee kinderen werden verpletterd door een instortende muur, en een vrouw werd geraakt door een boom terwijl ze op een motor reed, meldt persbureau AFP.