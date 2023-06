Bill Cosby opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik

De Amerikaanse komiek Bill Cosby is opnieuw aangeklaagd. Negen vrouwen hebben in de staat Nevada een zaak aangespannen vanwege seksueel geweld door de nu 85-jarige Cosby. Hij zou de vrouwen tussen 1979 en 1992 "met zijn macht en roem" onder meer naar zijn hotelkamer in Las Vegas hebben gelokt. Daar zou hij ze hebben gedrogeerd en vervolgens verkracht of aangerand.

Cosby werd in 2018 veroordeeld voor het drogeren en misbruiken van Andrea Constand in 2004. Hij moest tussen de drie en tien jaar de cel in, maar kwam in 2021 vrij omdat een hogere rechter het vonnis nietig verklaarde vanwege procesfouten.

Vorig jaar werd Cosby schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een minderjarige in een civiele zaak. Het slachtoffer, dat in 1975 16 was, kreeg een schadevergoeding.

Sinds begin juni gelden in de staten Nevada en Californië wetten die de verjaringstermijn van bepaalde civiele zaken rond seksueel geweld opheffen. Twee weken geleden deed voormalig Playboy-model Victoria Valentino daarom in Californië al aangifte tegen Cosby voor haar verkrachting in 1969.

The Cosby Show

In een reactie zegt de vertegenwoordiger van Cosby dat de vrouwen in kwestie op zoek zijn naar media-aandacht. "Ze vechten niet voor de slachtoffers, ze zijn gedreven door hebzucht."

Bill Cosby werd in de jaren 80 groot met de sitcom The Cosby Show en trok jarenlang volle zalen met zijn standupshows.