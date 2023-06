Vermiste jongen (6) verdronken in recreatieplas Lith

De 6-jarige jongen die sinds gisteren vermist werd bij een recreatieplas in het Brabantse Lith, blijkt te zijn verdronken. Zijn lichaam is vlak voor de middag gevonden, zegt de politie tegen Omroep Brabant.

Hulpdiensten zochten de hele ochtend naar het lichaam van het kind. Er is een sonarboot ingezet en er is met een politiehelikopter boven het gebied gezocht. Ook familie van het jongetje zocht mee bij de plas. Vannacht werd ook al tot 04.00 uur in het gebied gezocht.

Hulpdiensten en het Veteranen Search Team hebben gisterenavond het hele gebied uitgekamd. Duikers doorzochten het water. Ook werd er een Burgernet-bericht verspreid met daarin het signalement van het jongetje. De politie deelde daarnaast een foto van hem.

De jongen was gisteren met zijn familie bij recreatieplas De Lithse Ham. Hij verdween rond 18.30 uur. De familie liet aan het Brabants Dagblad weten dat het kind niet kon zwemmen.