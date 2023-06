'Schoolmeester' De la Fuente moet Spaans voetbal er weer bovenop helpen

De la Fuente kreeg bij zijn aanstelling als seleccionador nacional absoluto zekerheid tot en met het Europees kampioenschap van 2024. Maar het vertrouwen in de Spaanse keuzeheer kwam in eigen land te voet en vertrok alras te paard.

Op 25 maart van dit jaar werd de eerste poulewedstrijd voor Euro 2024 met 2-0 gewonnen van Noorwegen. Doelpuntenmaker: Joselu, die in twee minuten tijd even zovele malen het net vond.

De la Fuente koos voor een opmerkelijke koers. Hij bedankte sterspeler Sergio Ramos, na 180 interlands, tegen diens zin in voor bewezen diensten. Espanyol-spits Joselu Mato, 32 jaar en 363 dagen oud, maakte tot verrassing van velen voor het eerst zijn opwachting in La Roja.

Drie dagen. Langer duurde het niet alvorens het hoofd van De la Fuente alsnog richting hakblok ging. Sinds 1984 had Spanje niet verloren van Schotland. In het tweede kwalificatieduel in groep A ging het op Hampden Park in Glasgow evenwel kansloos met 2-0 onderuit.

'Spanje is met De la Fuente nog maar net onderweg en vliegt meteen uit de tweede bocht die het tegen komt ', oordeelde het Spaanse dagblad La Vanguardia. De gerenommeerde sportkrant Marca was stelliger: 'Deze nederlaag is geen ongelukkig toeval. De oplossing voor dit probleem is ver te zoeken'.

De la Fuente had zijn ploeg in het tweede plaatsingsduel voor het EK van volgend jaar in Duitsland ten opzichte van de eerste wedstrijd op niet minder dan acht plaatsen gewijzigd. Alleen doelman Kepa Arrizabalaga en middenvelders Rodri en Mikel Merino konden op krediet rekenen. De hand van De la Fuente bleek op Schotse bodem een ongelukkige. Het gewijzigde Spanje slaagde er niet in een vuist te maken en ging kansloos ten onder. Reden genoeg voor de Spaanse kranten om meteen maar de messen te slijpen.

De la Fuente's benoeming deed de Spaanse wenkbrauwen fronzen. Toen hij nog beschikte over een bos zwarte krullen en door het leven ging met zo'n typisch Zuid-Europese borstelsnor, was hij een bescheiden linksback die de kleuren van Athletic de Bilbao, Sevilla en Alavés droeg.

Na het WK in Qatar volgde hij Luis Enrique op. Die kreeg na de nederlaag tegen Marokko zijn congé. Het was het duel waarin Spanje meer dan 1.000 geslaagde passes liet noteren, maar in 120 minuten slechts één schot op doel produceerde en er vervolgens na strafschoppen uit het mondiale titeltoernooi vloog.

Zijn bescheiden curriculum vitae is er debet aan dat José Luis de la Fuente Castillo, zoals zijn volledige naam luidt, in eigen land niet hoeft te rekenen op bijster veel krediet.

Met Athletic Bilbao werd hij in de jaargangen '82-'83 en '83-'84 kampioen van LaLiga. In dat laatste seizoen hield hij ook triomfantelijk de Spaanse beker, de Copa del Rey, boven zijn hoofd. Vanwege die dubbel kreeg Athletic automatisch ook de Supercopa de España toegewezen.

Gevraagd of hij met zo'n betrekkelijk bescheiden achtergrond niet te licht was voor de functie van trainer van het nationale elftal, refereerde De la Fuente in december 2022 bij zijn aanstelling fijntjes naar de resultaten die hij als speler geboekt had.

Succesvol werd hij pas als trainer in dienst van de Spaanse bond RFEF. Hij werd in 2015 en 2019 Europees kampioen met achtereenvolgens de nationale ploeg onder 19 en onder 21 jaar. Tijdens de uitgestelde Zomerspelen van 2021 in Tokio coachte hij Spanje naar olympisch zilver, na een nederlaag tegen Brazilië die pas in de extra tijd tot stand kwam.

De halve finale van de Nations League tussen Spanje en Italië in Enschede begint om 20.45 uur en is via een liveblog te volgen op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1.

Ter vergelijking: tijdens de WK van 2010 in Zuid-Afrika maakte met Joan Capdevila van Villarreal slechts één speler deel uit van de uiteindelijke wereldkampioen die níet bij de Koninklijke of Barça onder contract stond.

"Ik ben een positief ingesteld mens", zei hij woensdag in Enschede. "We hebben het in ons om in Nederland onze eerste prijs in tien jaar tijd te pakken."

Hij rekende zich alleen niet rijk. Een voetbaltrainer, wist ook De la Fuente, is zo goed als zijn laatste resultaat. Zeker in Spanje. Ten overstaan van de Spaanse media kwam hij met een opmerkelijke ontboezeming.

"Nu hebben we een uitgelezen kans weer iets te winnen", aldus De la Fuente op de persconferentie woensdag. "Die moeten we proberen te pakken. Dat is nu het enige dat telt. Daarna zien we wel verder. We hebben de spelers er voor, we kunnen het. Maar onze tegenstanders kunnen het ook, dat maakt het zo lastig."

Volgens de trainer zijn Spanje en Italië met elkaar te vergelijken. "We bevinden ons ongeveer in dezelfde situatie. Beide teams zijn zich in een nieuwe fase aan het ontwikkelen, worden beter, maar hebben ook weinig tijd om iets op te bouwen. Er worden prestaties verwacht. We hebben voldoende kwaliteiten om op het hoogste niveau wedstrijden te winnen, net als zij. Details zullen beslissend zijn."