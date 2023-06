Rapport: Johnson misleidde Lagerhuis opzettelijk over illegale feestjes

De onderzoekscommissie stelt in het rapport dat Johnson negentig dagen geschorst moet worden. De commissie zegt dat hij opzettelijk het Lagerhuis en de commissie heeft misleid, de commissie zelf in twijfel trok en "medeplichtig was aan de intimidatie van de commissie".

Boris Johnson heeft als premier het Britse Lagerhuis opzettelijk misleid. Daarmee heeft hij zich schuldig gemaakt aan "ernstige minachting" van het parlement. Dat staat in het onderzoeksrapport over de illegale feesten die Johnson tijdens de coronalockdowns hield in zijn kantoor en ambtswoning. Het schandaal is bekend komen te staan als partygate.

Het onderzoek moest antwoord geven op de vraag of Johnson opzettelijk loog tegen het parlement over de borrels in 10 Downing Street tijdens de coronapandemie. Toen werd van de Britten geëist dat ze thuis bleven. Van deze borrels doken later foto's op in de Britse pers.

De commissieleden zijn hierover duidelijk in hun oordeel. "Hij heeft het Huis misleid over een kwestie die van het grootste belang is voor het Huis en voor het publiek, en deed dat herhaaldelijk", aldus het rapport.

Johnson bekende allesbehalve schuld in zijn vertrekbrief. Volgens hem was de onderzoekscommissie bevooroordeeld en moedwillig bezig om hem te ruïneren. Hij noemde de commissie een 'volksgericht' die bezig was met een 'heksenjacht'. "Ik loog niet, en ik geloof dat de commissie dat diep vanbinnen zelf ook weet."