Ajacieden Rensch en Taylor over keuze Steijn: 'Iedereen naamgericht, beetje onzin'

De aanstelling van trainer Maurice Steijn deed veel wenkbrauwen fronsen. Vanuit het trainingskamp van Jong Oranje laten de Ajacieden Kenneth Taylor en Devyne Rensch echter weten vooral blij te zijn dat er ruim voor de start van de voorbereiding een nieuwe coach gevonden is.

"Het verrast iedereen, maar Ik snap niet waarom het iedereen verrast", zegt Taylor over de keuze voor Steijn. "Tegenwoordig is iedereen naamgericht, maar dat vind ik een beetje onzin."

Vertrouwen

Daar sluit Rensch zich bij aan, ook hij wil onbevooroordeeld aan het nieuwe hoofdstuk beginnen. Eind juni hervat Ajax onder Steijn de trainingen, al zullen de (jeugd)internationals iets later bij de groep aansluiten. "We gaan het zien."

"Ik heb alle vertrouwen in de directie", zegt de verdediger over de keuze voor de trainer die Sparta afgelopen seizoen naar de zesde plaats leidde in de eredivisie. "Ze halen hem niet zomaar, hij heeft het goed gedaan bij zijn vorige club."

'Lastige wedstrijd'

Taylor heeft nog niet echt een beeld van zijn nieuwe trainer. "Ik weet dat hij het met Sparta goed heeft gedaan en daar kan hij trots op zijn. Op het Kasteel wonnen we afgelopen seizoen met 1-0, dat was een lastige wedstrijd. Maar ik kan op basis daarvan niet echt zeggen hoe hij werkt."

Rensch weet nog niet veel over Steijn. "Ik ben nu eerst bezig met het EK, daarna zal ik hem ontmoeten..."

Ajax eindigde afgelopen seizoen als derde in de eredivisie en is daardoor na vele seizoenen onafgebroken in de Champions League veroordeeld tot de voorronden van de Europa League.